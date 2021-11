Déjà qualifié pour les barrages au mondial Qatar 2022, le Sénégal affronte ce jeudi soir les Eperviers du Togo pour terminer le deuxième tour avec brio. Ce sera l’avant-dernier match du deuxième tour des qualifications au Mondial 2022.

L’enjeu ne sera pas le même puisque les Lions ont déjà décroché leur ticket pour les barrages de la Coupe du monde 2022. Mais pour le coach Cissé, il s’agira de consolider les acquis et enfin avoir le temps de tester les autres profils intéressants de son groupe et qu’il n’avait pas encore pu mettre en scelle.

Défaits à Dakar par le Sénégal, les Eperviers tenteront de sauver l’honneur en dominant les hommes d’Aliou Cissé à Lomé. Mais l’autre enjeu de cette rencontre pourrait s’agir d’éviter un revers pour les Lions qui restent sur une série de 10 matchs sans défaite en matchs officiels depuis la finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2019. « On parle du football international et toutes les rencontres sont difficiles. Le danger pour nous le Sénégal, ce sera de ne pas aborder ce match avec du sérieux et de la concentration. Il faut essayer de tout faire pour pouvoir le gagner. Ce ne sera pas facile parce que le Togo est allé gagner au Congo. Ils voudront matérialiser ce résultat face à nous », a indiqué Aliou Cissé en conférence de presse.

Le coup d’envoi du match de cette 5e journée des éliminatoires menant au mondial 2022 sera donné à 19 heures au stade Kégué de Lomé.

