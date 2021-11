La finale de la deuxième division Hommes du basketball sénégalais s’est jouée ce soir. Les portuaires sont venus à bout de l’USPA sur un score serré de 83-81.

L’USCT Port et l’USPA, tous deux promus en première division à l’issue de ce tournoi de montée, ont disputé ce soir le titre de champion de la deuxième division. Un ultime match pour ces deux nouvelles équipes de l’élite, remporté par l’USCT Port, mais dans la difficulté.

Les portuaires, vainqueur de Tamba BC hier en demi-finale, ont vite pris le match en main en creusant un écart de 10 points face à l’USPA lors du premier quart temps. 23-13 dans ce premier quart pour Port qui réussit à garder son avantage jusqu’à la pause, 43-37.

De retour des vestiaires, on a droit à un autre visage de l’USPA qui plus concerné parvient à remonter la pente et mener au score 67-61 à la fin du 3ème quart temps. Malgré ce retour en force dans la partie, l’Union Sportive des Parcelles Assainies perd cette finale sur deux lancers-francs dans les ultimes instants du match, alors que les deux formations étaient à égalité de points 81 partout.

Score final, 83 à 81 en faveur de l’USCT Port qui accède à l’élite avec le titre de Champion de National 2.

wiwsport.com