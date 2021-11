Présent parmi la liste des 25 joueurs nommés par l’IFFHS pour le titre de meilleur sélectionneur de l’année, Aliou Cissé a réagi ce mercredi.

Entre autres Roberto Mancini, Didier Deschamps Luis Enrique, Tite, Lionel Scaloni, Djamel Belmadi (…) sont tous aux côtés d’Aliou Cissé dans la course au trophée de meilleur sélectionneur de l’année décerné par International Federation of Football History & Statistics (IFFHS). Présent en conférence de presse, ce mercredi, à la veille de la rencontre face au Togo, le sélectionneur des Lions s’est montré ravi de faire partie sur une telle liste.

« C’est une fierté et une reconnaissance pour nous. Mais un sélectionneur n’est jamais. Il y a autour de moi des joueurs compétents, qui ont de la qualité. Ceux sont de bons patriotes, qui se battent tous les jours à nos côtés et on arrive à mettre nos philosophies en place. Il y aussi mes collaborateurs », a estimé Aliou Cissé.

Et de poursuivre : « Toutes ses personnes autour de moi (le staff technique, le staff médical, la FSF ou encore le Ministère des Sports) en font partie. C’est l’ensemble du football sénégalais qui se voit dans cette nomination. Nous sommes fiers. Les joueurs m’ont félicité, moi aussi je les ai félicités. C’est bien pour nous et notre football. Ça prouve que nous sommes entrain d’abattre un très bon travail. »

wiwsport.com