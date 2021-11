Une distinction mondiale pour Aliou Cissé? Le sélectionneur national fait partie de la liste des techniciens retenue pour succéder à Didier Deschamps.

Il fait partie de la liste des 25 techniciens retenue par la fédération internationale de l’histoire et des statistiques du Football. Aliou Cissé est le seul sénégalais sur les listes de nominés en plusieurs catégories peut -on constater sur le site de IFFHS.

Ancien capitaine des Lions, le technicien de 45 ans est à la tête de l’équipe nationale du Sénégal depuis mars 2015. Il a disputé deux finales de la CAN en 2019 et 2019 et a qualifié le Sénégal pour la deuxième fois à la coupe du monde en 2018. Cissé a battu le record de longévité sur le banc des Lions de la Téranga qui est premier au classement FIFA de la zone Afrique depuis 35 mois.

Voici la liste complète des nominés

Roberto Mancini (Italy) – Vladimir Petković (Switzerland) – Roberto Martínez (Belgium) – Kasper Hjulmand (Denmark) – Frank de Boer (Netherlands) – Andriy Shevchenko (Ukraine) – Gareth Southgate (England) – Didier Deschamps (France) – Luis Enrique (Spain) – Jaroslav Šilhavý (Czech Republic) – Lionel Scaloni (Argentina) – Tite (Brazil) – Reinaldo Rueda (Colombia) – Ricardo Gareca (Peru) – Djamel Belmadi (Algeria) – Aliou Cisse (Senegal) – Mondher Kebaier (Tunisia) – Hassam El Badry (Egypt) – Geraldo Martino (Argentina /Mexico team) – Gregg Berhalter (USA) – Danny Hay (New Zealand) – Dragan Skocic (Croatia/Iran team) – Hajime Moriyasu (Japan) – Felix Sanchez Bar (Spain/Qatar team) – Herve Renard (France/Saudi Arabia team).

wiwsport.com