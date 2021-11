Il fait partie des meilleurs buteurs sénégalais en Europe. Samba Diallo compte 5 buts en 4 matchs disputés en UEFA Youth League. Ancien pensionnaire des sélections U17 et U20 du Sénégal, il est plébiscité pour l’équipe nationale A. Mayacine Mar temporise.

Le directeur technique national apprécie les performances de l’ailier gauche qui évolue avec l’équipe U19 du Dynamo Kiev. « Il est en train de faire un bon championnat. Il fait de bons matchs dans la ligue des champions des jeunes. Il a été très très bon mais comme on dit il faut laisser grandir et lui souhaiter de continuer dans ses performances. Et que les blessures l’épargnent » a fait savoir le directeur technique national au micro de wiwsport. M Mar réagissait par ailleurs sur la sélection des binationaux et des joueurs formés au Sénégal évoluant à l’étranger.

Selon lui, ces derniers sont plus privilégiés concernant la sélection nationale. Leurs performances en club les ouvrent facilement la porte de la tanière. Toutefois, il préfère ne pas précipiter les choses concernant ces jeunes. « Mais je pense que c’est un garçon qu’on a à l’œil. Il fait partie des garçons qui vont intégrer la tanière dans les années à venir mais il faut le laisser grandir. Il fera partie de la relève ».

wiwsport.com