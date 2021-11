L’équipe du Togo devant affronter celle du Sénégal ce jeudi pour le compte de la 5-ème journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2022, sera amputée de plusieurs éléments, rapportent les médias locaux.

L’attaquant Kodjo Laba (Al Ain, Emirats arabes unis), malade, a déclaré forfait de même que Barcola Malcolm (Lyon, France) et Gustave Akueson (FC Versailles, France). Les deux derniers joueurs cités ont déclaré forfait pour raison de blessures et seront remplacés par le gardien de l’ASCK (élite togolaise), Attissou Paroussie, et Balgou Yendoutie, le défenseur d’Arabia prêté à l’ASCK. Malcom Barcola avait été titularisé dans les buts des Eperviers lors de la rencontre aller remportée par le Sénégal, 2-0.

L’autre absent côté togolais est Elom Nya-Yedji (Suduva, Lituanie). Les médias togolais rapportent qu’il a été libéré par le sélectionneur, Paulo Duarte, parce que devant finaliser « les papiers administratifs pour obtenir son visa dans l’optique de sa signature de contrat ». Nouvellement convoqué, le milieu de terrain Ouro Samsondin ne fera pas non plus le déplacement, parce qu’il est retenu par son club, le NS Mura (Slovénie), selon les mêmes sources.

Dans ce groupe H, le Sénégal qui a gagné ses quatre matchs, a validé sa qualification aux barrages à deux journées de la fin des éliminatoires. Quant au Togo qui court derrière une qualification à la CAN depuis l’édition 2017 jouée au Gabon, il est en phase de reconstruction, a expliqué son coach Duarte pour qui cela ne veut guère dire un manque d’ambitions. D’ailleurs l’objectif des Eperviers et de leur sélectionneur « est de regarder le Sénégal dans les yeux », a prévenu le technicien portugais, ancien sélectionneur du Burkina Faso lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2018.

