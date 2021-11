Ce dimanche, en clôture de la 13e journée de Ligue 1, le Stade Rennais s’est promené face à Lyon avec un nette victoire de 4 à 0. Alfred Gomis était titulaire.

Dans le duel européen en Ligue 1, lors de la 13e journée, le Stade Rennais, à domicile, n’a fait qu’une bouchée de Olympique Lyonnais dimanche soir. Dominateurs du début à la fin, les Bretons se sont imposés par 4 buts à 0 devant une équipe lyonnaise complètement dépassée dans par les événements.

Pourtant, le Stade Rennais, peu efficace en première période et face à un très bon Anthony Lopes, n’avait qu’une avance d’un but à la pause avec une réalisation de Laborde (45e). Mais les joueurs de Bruno Génésio ont accéléré en seconde mi-temps et marqué par l’intermédiaire de Traoré (51e) et Truffert (76e & 83e).

Du coup, Rennes, invaincu depuis 10 matchs (TCC), poursuit sa belle série et prend trois longueurs d’avance sur Lyon au classement. Les hommes de Bruno Genesio, qui peut se réjouir du bien vilain tour qu’il a joué à son ancien club, reviennent aussi à 5 points de la 2ème place occupée par le RC Lens.

wiwsport.com