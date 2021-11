Le défenseur international sénégalais des moins de 20 ans est en train de marquer son empreinte à Amiens pour sa première saison en Ligue 2. Formose Mendy a été élu meilleur joueur du mois d’octobre par France Bleu Picardie en partenariat avec le 11 Amiens.

« Si l’Amiens SC a gagné sont tout premier match de la saison à domicile, face à Valenciennes et grâce à un grand Kader Bamba, c’est bel et bien Formose Mendy qui a marqué les esprits sur ce mois d’octobre. En ballottage avec Mateo Pavlovic et Mamadou Fofana, le défenseur central est finalement celui qui a accumulé le plus de temps de jeu, avec une réelle réussite puisqu’il a été élu joueur du match à trois reprises, démontrant une indiscutable solidité défensive », commente le site français.

De quoi convaincre les lecteurs du 11 Amiénois de l’élire joueur du mois pour la toute première élection de la saison. Le sénégalais, Formose Mendy a récolté 64% de suffrages. Il devance ainsi Kader Bamba (23%) et Régis Gurtner (14%).

wiwsport.com