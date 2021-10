Si le début de saison semble compliqué pour Amiens, relégué en Ligue 2 à l’issue de la défunte saison, Formose Mendy est un des rares motifs de satisfaction du club Français. Depuis son arrivée, le défenseur sénégalais se distingue positivement au cœur de la défense Amiénoise.

Défenseur central de métier, parfois repositionné au poste de latéral droit, Formose Mendy, à seulement 20 ans, est loin d’être une mauviette. Recruté cette année par Amiens en provenance du club de réserve du Club Bruges, le Club NXT, le natif d’HLM Grand Yoff, a suffisamment montré par le passé à quel point il peut être un redoutable atout défensif. Dans un passé récent, ce jeune joueur a été repéré par les férus du ballon rond avec la sélection des moins de 20 ans du Sénégal.

Je ne sais pas si vous le suivez bien à Amiens où il est en train de faire montre d’une bonne progression, Formose Mendy. Pas du tout surpris de le voir à ce niveau, après plusieurs épreuves surmontées. Une façon de prouver au FC Porto et à K.V. Bruges qu’il est un bon défenseur. pic.twitter.com/wNbmJMExCQ — Chérif Sadio (@CherifSadio) September 27, 2021

« Nous avions raté notre premier tournoi, c’était dans le cadre de la préparation de la Can 2019. C’était un début pas facile pour moi, pour toute l’équipe mais grâce à l’abnégation de tout un chacun nous avons réussi à avoir une équipe soudée qui a fait ses preuves en Coupe d’Afrique et au Mondial de la catégorie des moins de 20 ans. Une expérience inédite que rêve chaque footballeur. Participer à une phase finale de Coupe du Monde et une Can surtout avec notre équipe qui n’avait pas l’habitude d’y participer. C’est une grande opportunité pour notre génération et je pense qu’on l’avait saisi », se souvient le défenseur au micro de wiwsport.

Aujourd’hui, cette génération pétris de talent qui avait permis au Sénégal de participer pour la deuxième fois de son histoire à la phase finale de la Coupe du Monde de cette catégorie et d’enchaîner une nouvelle participation à la can des U20, a confirmé « l’or plein les godasses » des jeunes. Presque tous les joueurs de cette souche ont réussi à trouver des clubs en Europe, Moussa Ndiaye au Barcelone, Ibrahima Niane à Metz, Alpha Diounkou à Girona (…) pour ne citer qu’eux. Formose aussi n’a pas connu une trajectoire atypique. « J’ai vécu ma première expérience professionnelle au Portugal où j’évoluais avec la sélection des moins de 19 ans du FC Porto. J’ai beaucoup appris là-bas. Ce n’était pas facile, rien n’est facile de toute façon, nous avons quitté notre cher pays le Sénégal pour percer dans le monde du football. Et nous savons tous que ce monde n’est pas facile, pour être un professionnel, il faut travailler, beaucoup travailler. Le secret des footballeurs cités comme un exemple est le travail. Donc le chemin de la réussite n’est pas loin. »

Né et grandi à Grand Yoff, le défenseur a débuté très jeune à Atti Foot du coach Pape Moussa avant de rejoindre l’académie football Darou Salam où il a été repéré par les recruteurs de l’équipe nationale du Sénégal junior. Dans une rencontre de Coupe du Sénégal, il avait martyrisé pendant 90 minutes les attaquants de Oslo Académie où il y avait un certain Dion Lopy.

Arrivant du Club NXT, filiale du Club Brugge en Belgique, il s’engage avec l’Amiens SC pour les quatre prochaines saisons. Et très vite, le Sénégalais est devenu plus qu’une solution de secours. Il s’est même mué en titulaire en puissance dans l’axe central du club Français, relégué en Ligue 2. « Je voulais passer un nouveau cap, raison pour laquelle, j’ai dit Oui sans hésité à Amiens sachant que le championnat français, est bien suivi et il reste une bonne vitrine si on est performant. »

Alors que sa période d’adaptation avec Amiens semble désormais terminée, Formose voit les choses en grand. « Je me concentre à 100 pour 100 sur mon travail. Comme je l’ai évoqué tout à l’heure, j’ai quitté Dakar pour trouver une opportunité de me lancer dans le bain des meilleurs footballeurs. Maintenant, je suis là et je peux compter sur moi, j’ai perdu mes parents donc je n’ai pas droit à l »erreur. Mon objectif est de faire une bonne saison et de tirer le plus haut possible Amiens ». Malgré le début de saison de son club (19e au classement avec 9 points seulement ) il croit dur comme fer que Amiens va sortir de sa crise.

En termes de statistiques, cette saison, Formose Mendy a disputé huit matchs en Ligue 2 avec des performances remarquées. Il inscrit son premier but sous les couleurs d’Amiens contre Nancy (1-1), son tout premier en France. Déterminé et performant, le jeune défenseur Sénégalais est plus que jamais prêt à déployer ses ailes.

Très performant à Nancy et contre Toulouse, Formose Mendy sera-t-il confirmé dans le onze de départ ? #DFCOASC#AmiensSChttps://t.co/WpwpmqqB7N — Le 1⃣1⃣ Amiénois (@le11Amienois) October 16, 2021

wiwsport.com