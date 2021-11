Après avoir nettement dominé pendant toute la rencontre, le Sénégal a remporté la petite finale du tournoi intercontinental de Beach Soccer contre le Portugal (7-4).

Pour une première participation dans le tournoi intercontinental de Beach Soccer, l’Equipe Nationale du Sénégal a tenu son rang de l’une des meilleurs sélections mondiales. Les Lions, en battant pour la troisième fois consécutive le Portugal, Champion d’Europe, ont remporté la médaille de bronze à Dubai. Une rencontre dominée de la tête jusqu’aux pieds.

Pourtant, dans une première période très peu animée, le Portugal ouvrait le score de la partie après grâce à LOURENÇO, qui marque au bout de six minutes de jeu sur un coup franc qui n’a donné aucune chance à Al Seny Ndiaye. Mais la réponse des Lions n’attendra pas. Dans la meme minute, Mamadou Sylla reçoit une passe décalée par Mandione Diagne et fusille le portier portugais pour le 1-1.

Pourtant, dans une première période très peu animée, le Portugal ouvrait le score de la partie après grâce à LOURENÇO, qui marque au bout de six minutes de jeu sur un coup franc qui n’a donné aucune chance à Al Seny Ndiaye. Mais la réponse des Lions n’attendra pas. Dans la même minute, Mamadou Sylla reçoit une passe décalée par Mandione Diagne et fusille le portier portugais pour le 1-1.

Pourtant, dans une première période très peu animée, le Portugal ouvrait le score de la partie après grâce à LOURENÇO, qui marque au bout de six minutes de jeu sur un coup franc qui n’a donné aucune chance à Al Seny Ndiaye. Mais la réponse des Lions n’attendra pas. Dans la même minute, Mamadou Sylla reçoit une passe décalée par Mandione Diagne et fusille le portier portugais pour le 1-1.

Peu après, Mamadou Sylla coupait au second poteau un ballon sur corner et marque le 4-2 des siens. Pour les Lions, cette fois-ci, il fallait une défense très solide mais également une attaque très efficace. Ce fut le cas. Sous le résonnement des « Gaindé Ndiaye Barawacc » de la part des spectateurs sénégalais présents dans le tribunes, Jean Ninou Diatta enfoncé le clou sur penalty et marque le 5-2.

Malgré la réduction du score en faveur du Portugal, qui marque le 3 à 5 juste avant la fin de la deuxième période, les Lions vont remettre également puisque Mandione Diagne, qui dribble presque toute la défense portugaise, va inscrire le sixième du match pour le Sénégal bien avant qu’il marque à nouveau au début du dernier tiers-temps. Le Portugal réduira à nouveau la marque, mais les Lions vont s’imposer brièvement.

wiwsport.com