Le Beach Soccer Stars de cette année 2021 aura lieu ce 6 novembre à Dubaï, au stade de Kite Beach. Deux Lions sont nominés dans cette cérémonie qui récompense les meilleurs acteurs du foot de sable de l’année.

Beach Soccer Stars est un gala annuel organisé par l’organisme de développement du football de sable le Beach Soccer Worldwide (BSWW). Cette cérémonie récompense chaque année les meilleurs acteurs du Beach Soccer et pour celle de cette année 2021, deux sénégalais ont été nominés. Il s’agit du gardien des Lions Al Seyni Ndiaye et du défenseur Jean Ninou Diatta.

Retenu pour le Top 3 d’où sortira le meilleur gardien de l’année, Al Seyni Ndiaye devient le premier joueur africain à figurer dans ce Final Three. Le portier de l’équipe nationale du Sénégal, meilleur gardien de but de la CAN de Beach Soccer à six reprises, dispute ce titre avec Stanislav Kosharnyi (Russie) et Eliott Mounoud (Suisse).

Jean Ninou Diatta quant à lui est nominé pour le plus beau but de l’année. La lourde frappe du défenseur des Lions contre la Suisse, lors du match pour la 3ème place du mondial de Beach Soccer, a été retenue dans la liste restreinte des 10 buts qui vont concourir pour le titre du Best Goal Of The Year.

