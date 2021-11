C’est un deuxième revers de rang que Gorgui Sy Dieng et ses partenaires ont enregistré hier face au Jazz de l’Utah. Les Hawks en manque d’inspiration ont finalement perdu la partie par 116 à 98.

Atlanta est passé au négatif hier soir au sortir de sa rencontre face au Jazz de l’Utah pour leur neuvième match de la saison. Sortis d’une défaite face aux Nets, les Hawks se devaient de se relancer contre un adversaire présenté actuellement comme la meilleure franchise de la ligue.

Mais dans cette rencontre, la force d’Atlanta depuis le début de la saison n’a pas répondu présent à savoir son banc. Tout comme son adversaire d’ailleurs qui a dû compter sur Jordan Clarkson pour se défaire de la résistance des Hawks alors que les deux équipes se tenaient coude à coude jusqu’au quatrième quart-temps (74-75). Le remplaçant de Donovan Mitchel a assuré son statut de meilleur 6e homme de la Ligue pour mener sa formation à la victoire (116-98).

Gorgui Dieng a disputé 8 minutes et assuré 3 rebonds, 1 point et une passe décisive. Un bilan faible au regard du début de saison de l’ancien des Grizzlies. Pour la première fois depuis l’entame de la saison, les Hawks affichent un bilan négatif de 4-5 et devront aller se relancer à Phoenix chez les Suns.

