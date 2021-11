À 24 heure de ce grand rendez-vous international annuel du judo, les Lions se sont envolés hier, 4 novembre pour la capitale camerounaise où se tient l’open de Yaoundé les 6 et 7 novembre.

Les 4 Lions engagés dans cette compétition sont Moussa Diop (-60kg), Gorgui Sarr (-73kg), Saliou Ndiaye (-81kg) et la seule dame du groupe, Ndèye Oumy Kamara (-57 kg). Accompagnés par l’entraîneur national Abdou Karim Seck, ils auront la lourde tâche de faire au moins comme en 2020, où le Sénégal s’était classé deuxième avec une moisson de 4 médailles, dont 2 en or, remportée par Mbagnick Ndiaye et Abderrahmane Diao.

Aprés Yaoundé, les 6 et 7 novembre, ce sera au tour de Dakar d’organiser son open le weekend des 13 et 14 novembre prochains. Pour l’occasion, le Sénégal attend 112 judokas en provenance de 17 pays. En tant que pays hôte, le Sénégal a inscrit 31 combattants dans cette compétition.

Avec Stades