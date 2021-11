À quelques semaines du renouvellement des instances de la Fédération sénégalaise de tennis (FST), le président sortant, Issa Mboup informe qu’en raison d’une construction du Centre Roland-Garros en direction des JOJ 2026, une somme de 50.000 dollars soit environ 28,4 millions de FCFA est attendu de la Fédération internationale de Tennis pour le démarrage des travaux.

« Le Sénégal va organiser les JOJ en 2026, On ne peut organiser les JOJ sans le tennis. Au niveau du budget du projet, il y a l’aspect financier car le projet porte sur 3 milliards FCFA. Finalement, on a réduit nos prétentions à 1,2 milliards. À travers le DGUP (Délégation générale urbaine des pôles de Diamniadio) nous a accordé une assiette foncière de 3,7 ha. On a changé pour prendre 2,6 ha.

Nous attendons de la Fédération internationale de tennis une participation de 50.000 dollars soit environ 28,4 millions de FCFA. D’un moment à l’autre, on va recevoir cet argent pour démarrer les travaux. Nous avons pris contacts avec des entreprises de la place pour préparer le terrain.

D’ailleurs, il y a une délégation de la Fédération française de tennis qui doit venir à Dakar dans la 3ème semaine du mois de Décembre, composés d’éminents cadres de Roland Garros, avec lesquels nous allons discuter. », nous informe le président de la fédération de tennis Issa Mboup.

Avec Stades