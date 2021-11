Les Sixers sont en haut du tableau de la conférence Est (2e place) avec une quatrième victoire consécutive. Ils ont battu cette nuit les Bulls de Chicago (103-98).

Ils n’ont plus perdu de match depuis le 26 octobre passé. Les Sixers de Philadelphie restent sur une belle série de victoire. Face aux Bulls de Chicago, ils ont signé le sort du match avant la mi-temps (29-19; 29-25). Les Bulls menés par DeMar DeRozan (37 points -10 rebonds) et Zach LaVine (27 points – 9 rebonds) ont renversé la tendance en seconde période mais insuffisant pour rattraper l’écart et battre les Sixers (28-26; 26-19).

Georges Niang est le 5e joueur le plus utilisé sur le parquet du coté des 76ers avec 32 minutes de jeu. Il a réussi à marquer 18 points, 3 rebonds et une passe décisive. L’ailier compte désormais 8 matchs dans sa carrière où il a inscrit au moins 18 points.

Pour leur prochain match, les 76ers de Philadelphie se déplaceront sur le parquet de Little Caesars Arena pour affronter les Pistons de détroit qu’il avaient battu il y’a une semaine.

Here's a look at Georges Niang's (18 points) Highlights vs. Chicago Bulls last night #NBA75 #NBAAfrica pic.twitter.com/qJ4gSnwXQH — NBA Africa (@NBA_Africa) November 4, 2021

wiwsport.com