Les Lions se sont illustrés de la plus belle des manières à ces mondiaux, avec 15 médailles, dont 6 en or, 3 en argent et 6 en bronze, ce qui fait du Sénégal la 2ème nation derrière la France. Les 49èmes Championnats du monde de scrabble à Aix-les-Bains ont pris fin dimanche soir, mais une partie de la délégation sénégalaise est toujours bloquée en France à cause d’une ardoise de 3,5 millions qu’elle doit à l’hôtel.