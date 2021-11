Le Paris Saint-Germain se déplace en Allemagne pour le compte de la 4ème journée de la Ligue des Champions face au Red Bull Leipzig.

Le club de la capitale joue ce soir son match retour contre le RB Leipzig pour le compte de la 4ème journée de la phase de poule de la Ligue des champions. Les parisiens s’étaient imposés à domicile au match aller sur le score de 3 buts à 2 avec un doublé l’argentin Lionel Messi et un but de Kylian Mbappé.

Avec sept points en trois matchs, Gana Guèye et ses coéquipiers sont en tête de leur groupe et pourraient, en cas de succès, posséder 10 points d’avance sur leur adversaire du jour et faire un grand pas vers la qualification. L’infatigable milieu sénégalais a été titularisé aux côtés de Danilo Pereira et Georginio Wijnaldum dans l’entrejeu des Rouge et Bleu. Son compatriote Abdou Diallo, qui n’a disputé que la première rencontre de Ligue des Champions, est encore sur le banc de Pochettino.

