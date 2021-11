Avec 9 clean-sheet la saison passée en ligue des champions qui ont grandement permit à son équipe d’être vainqueur de la coupe aux grandes oreilles et d’être le meilleur gardien de la saison selon l’UEFA, Edouard Mendy continue sa belle progression.

Pour l’exercice 2021-2022, après 4 journées dans le groupe H, il n’a encaissé qu’un seul but soit trois clean-sheets réussis. Il cumule ainsi une série de 16 matchs disputés dans cette compétition dont 12 clean-sheet. Mendy totalise 4 buts encaissés.

Edouard Mendy's clean sheet record in the Champions League since the start of last season is no joke 😤#UCL pic.twitter.com/7PLMedAeEd

