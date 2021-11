Les Sixers ont pris le dessus sur les Blazers pour enchaîner avec une troisième victoire de suite. Philadelphie a pris le dessus sur la bande de Lillard avec un bon George Niang (113-103).

Amenés par un Damian Lillard un peu maladroit mais qui tente tout de même d’apporter autre chose pour faire briller ses coéquipiers, les Blazers étaient venus avec beaucoup d’ambitions sur le parquet de Phila. Mais Doc Rivers maîtrise très bien son effectif pour combler l’absence de ses deux meilleurs joueurs dans cette affiche. Dans ce match, les Sixers ont un plan de jeu et ils le respectent parfaitement. Touché à la cuisse, Danny Green est forcé de quitter ses coéquipiers, mais Georges Niang prend le relais avec deux tirs primés.

Le Doc a demandé à ses hommes de partager le ballon en attaque. Les Sixers terminent ce match avec 38 passes décisives. Trouvés en bout de chaîne, Korkmaz et Niang ont été placés dans un fauteuil par leurs coéquipiers. Les deux shooteurs n’ont pas tremblé. Il a eu droit aux chants habituellement réservés à Joel Embiid avec des « MVP, MVP… » (Basket USA).

En sortie de banc, l’ancien shooteur du Jazz a été parfait. La sortie sur blessure de Danny Green lui a même permis d’avoir encore plus de responsabilités en fin de match. Il confirme son bon début de saison en terminant la rencontre avec 21 points, 5 passes et 5 rebonds, et il prouve que les Sixers ont de la ressource sur leur banc.

Maladroit, Damian Lillard tente de ramener son équipe dans le match, mais les Sixers ne se laissent pas impressionner, Seth Curry et Tyrese Maxey terminant le match aussi bien qu’ils l’avaient commencé. Les Sixers signent un beau succès (113-103) avec un excellent George Niang qui conclut ce match par 21 points, 5 rebonds et 5 passes décisives en 31 minutes.

