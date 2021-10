Les Reds n’étaient pas à la fête ce samedi. C’est le moins que l’on puisse dire. Après avoir infligé deux cinglants revers à leurs deux derniers avoir en Championnat, les joueur des Jurgen Klopp ont buté sur Brighton, ce samedi, à l’occasion de la 10e journée de Premier League, alors qu’ils menaient par 2 à 0.

Comme souvent cette saison, Liverpool a trouvé le chemin des filets dans les premières minutes. C’est Jordan Henderson, d’une passe de Mohamed Salah, qui a trouvé la feuille (1-0 , 4e), avant que Sadio Mané ne double la mise à la 24e minute de jeu. Liverpool pensait faire le plus dur, mais c’était sans compter sur une bonne équipe de Brighton.

Très valeureux et désireux de confirmer leur excellent début de saison, les joueurs de Graham Potter parviendront à réduire la marque avant la pause. C’est le milieu de terrain zambien Enock Mwepu qui fait mouche à la 41e minute. Peu après l’heure de jeu (65e), Leandro Trossard va remettre les pendules à l’heure pour Brighton, qui finira par décrocher le point du nul.

Toujours deuxième au classement, Liverpool voit Chelsea prendre désormais trois points d’avance après sa victoire contre Newcastle (3-0).

It ends in a draw at Anfield. pic.twitter.com/2EHNpNuO2n

— Liverpool FC (@LFC) October 30, 2021