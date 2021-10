Intraitable, Chelsea s’est imposé face à Newcastle (3-0), ce samedi, lors de la 10e journée de Premier League. Les hommes de Thomas Tuchel confortent leur place de leaders.

Nouvelle victoire pour les Bleus ! Ce samedi, dans le cadre de la 10e journée de Premier League, Chelsea est allé nettement s’imposer sur la pelouse de Newcastle United. Alors que le score était de 0-0 après 45 minutes, les Hommes de Tuchel ont accéléré en deuxième période.

Très sûrs de leurs forces, les partenaires d’Edouard Mendy, qui décroche son sixième clean-sheet en neuf matchs de Premier League, ont ouvert le score à la 65e minute grâce à Reece James. Brillant, ce même James va doubler la mise la mise à la 77e minute, avant que Jorginho, sur penalty, ne scellent en définitif le score de la partie (81).

Cette victoire permet à Chelsea de conforter sa place de leader, mais surtout de distancer un peu plus ses poursuivants. Les Bleus profitent en effet du match nul de Liverpool à Anfield contre Brighton (2-2) et de la surprenante défaite de Manchester City à domicile contre Crystal Palace (0-2). Chelsea compte désormais trois d’avance sur Liverpool (2e) et cinq sur City (3e).

