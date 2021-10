L’entraîneur de Watford Claudio Ranieri est revenu sur le remplacement d’Ismaila Sarr lors du match face à Everton.

Samedi dernier, lors de la 9e journée de Premier League face à Everton, Ismaila Sarr a été remplacé pour la première fois cette saison. L’ailier international sénégalais de Watford, homme de base des Hornets et qui jusque-là avait joué toutes les minutes possibles en Championnat a été sorti juste après l’heure de jeu (64e) au moment où son équipe courait derrière le score.

Un choix pour le plus surprenant étant donné que l’ancien joueur du FC Metz et du Stade Rennais est actuel meilleur buteur de son équipe avec quatre réalisations. Mais un choix, qui finalement, s’est avéré payant, puisqu’Emmanuel Dennis, rentré à la place d’Ismaila Sarr, va marquer et délivrer deux passes décisives pour enclancher la remontée de Watford, qui s’imposera 5 à 2.

Présent en conférence de presse ce vendredi à la veille du match contre Southampton, le nouvel entraîneur de Watford est revenu sur ce remplacement. « Je pense qu’Ismaïla (Sarr) a compris la raison pour laquelle je l’ai sorti. J’ai parlé avec lui, et je pense qu’il sera très, très motivé pour prochain match », a déclaré le technicien italien, Claudio Ranieri.

Sans doute, surtout avec la suspension d’Emmanuel Dennis, Ismaila Sarr devrait honorer sa 10e titularisation de la saison en Premier League, ce samedi, lors de la réception de Southampton. L’ailier des Lions et les siens vont tenter de confirmer la probante victoire le week-end dernier pour s’éloigner un peu plus de la zone rouge. Quatorzième avec 10 points, Watford devance de deux unités Southampton (16e).

