À la suite du match nul 3-3 de Villarreal contre Cádiz mardi, Unai Emery a salué la prestation de Boulaye Dia, auteur de son premier but avec le Sous-Marin Jaune.

Mardi dernier, dans le cadre de la 11e journée de LaLiga, Villarreal est allé chercher dans ses réserves pour arracher le point du nul sur sa pelouse de La Cerámica face à Cádiz (3-3). Mené par 3 à 1 jusqu’à la 79e minute, le club castellan a pu compter sur une rentrée fracassante de Boulaye Dia pour revenir à la marque.

L’attaquant international sénégalais, arrivé cet en provenance du Stade de Reims, a réduit la marque à 2-3 (80e) peu après son entrée en jeu, avant de délivrer une passe décisive de la tête à Gerard Moreno sur l’égalisation (90e+5). Ainsi, Boulaye Dia inscrit son premier but avec Villarreal au bout de 10 matchs TCC.

En plus d’avoir accordé beaucoup de temps de jeu au Sénégalais, qui pourtant tardait à être décisif, Unai Emery s’est réjoui pour l’attaquant. « Son but est du positif. C’est ce dont nous avons besoin, comme le rendement de Serge Aurier et de Samuel Chukwueze », reconnaît l’ancien entraîneur du Paris Saint-Germain.

