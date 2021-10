Les compétitions africaines sont arrivées « trop tôt » pour l’équipe de Teungueth FC, sortie dès le premier tour des préliminaires de la Ligue africaine des champions, après sa brillante participation sanctionnée par une qualification en phase des poules de cette compétition la saison dernière (2020-2021), a indiqué son président Babacar Ndiaye.

« Nous n’avons pas pu qualifier les nombreux joueurs recrutés parce que l’ouverture du TMS (Transfer Matching System) est prévue le 1-er novembre« , a déclaré le président du TFC dans un entretien avec l’APS. « Il faudrait que nos fédérations à nous se collent au TMS international. Quand on nous dit que le TMS est ouvert le 1er novembre alors que la Champions League commence en juillet, il y a maldonne« , a suggéré Babacar Ndiaye.

Il rappelle les recrutements effectués par son club dans des pays de la sous-région. « Malgré les départs de Pape Ousmane Sakho [Simba FC, Tanzanie] et de Guibril Sillah [Raja Casablanca, Maroc] qui ne sont d’ailleurs pas nos meilleurs atouts offensifs, le Teungueth FC est allé prospecter et recruter dans la sous-région« , a-t-il dit. De même, a-t-il relevé, « beaucoup de nos joueurs étaient sollicités et n’ont pas pu prendre part à notre double confrontation contre l’ASEC, donc nous avons été obligés de faire avec les moyens du bord. En terme d’effectifs, nous avons eu de bons renforts mais ils n’ont pas pu se qualifier comme du reste Mame Saher Thioune et Bamba Kane, revenus d’un séjour à l’étranger« , a souligné Babacar Ndiaye.

Selon lui, le champion du Sénégal 2021 a donc été obligé de jouer avec l’effectif à sa disposition, et « c’était juste pour la Ligue des champions« . Il se dit convaincu que son équipe disposera sous peu d’un « effectif très compétitif« . « Nous serons encore plus forts cette saison« , a-t-il dit, regrettant de n’avoir pas pu utiliser ses renforts pour la Ligue africaine des champions. En plus de ces contraintes, Babacar Ndiaye a évoqué les « moyens colossaux » dont disposent les adversaires des clubs sénégalais.

wiwsport.com