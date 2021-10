Jody Viviani, ancien gardien de l’AS Saint-Etienne et devenu aujourd’hui recruteur, a décrit les qualités d’El Hadji Dièye, qu’il a déniché pour Les Verts.

A l’AS Saint-Etienne, les qualités d’El Hadji Dièye (19 ans), semblent impressionnées beaucoup de monde dont son recruteur, Jody Viviani. Dans un entretien accordé à But Football Club, l’ancien gardien de but, passé notamment par Saint-Etienne entre 2005 et 2009, s’est accordé à revenir sur ce qui l’a motivé à aller dénicher des Espoirs de Guédiawaye au Stade Geoffroy Guichard.

« Je m’étais déplacé là-bas, dans la banlieue de Guédiawaye, parce que j’avais vu des vidéos intéressantes. Et en le voyant en direct, j’ai été vraiment séduit. Il va vite, il percute, il prend la profondeur. C’est un ailier, un joueur de côté qui fait de grosses différences. Il a encore des manques mais c’est normal, il a 19 ans. Et je trouve qu’il progresse bien. Notamment dans la finition, les centres », a t-il fait savoir.

Arrivé à Saint-Etienne cet en provenance des Espoirs de Guédiawaye, dont provient également son nouveau coéquipier et gardien international U20 du Sénégal, Boubacar Fall, El Hadji Dièye s’est rapidement installé dans la réserve des Verts. Auteur de belles performances en National 3, l’ailier, qui a fait ses débuts en Ligue 1 cette saison, a décroché mercredi son premier contrat pro avec l’ASSE.

