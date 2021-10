La saison régulière a fait sa rentrée depuis une semaine et après quatre matchs disputés, le bilan des Lions est peu contrasté. Les Hawks avec Gorgui s’affirment plus que les Sixers de George Niang qui titubent pour leurs débuts.

George Niang et les Sixers : Des débuts en dents de scie (2/4)

Une victoire pour bien démarrer la saison. Les 76ers de Philadelphie l’ont réussi cette nuit en battant face aux Pelicans de la Nouvelle-Orleans (117-97) au Smoothie King Center. Ils l’ont remporté sur un score de (28-17 ; 36-27). Avec une victoire de 20 points d’écarts, la franchise de Philadelphie poursuit sa bonne lancée montrée depuis la présaison. L’ailier fort a disputé 18 minutes pour inscrire 11 points et une passe décisive. Les 76ers occupent provisoirement la 6e place du classement de la conférence Est. Le prochain match est prévu demain (23h30) face aux Nets.

Pour leur seconde sortie dans la saison régulière, les 76ers de Philadelphie, avec Georges Niang, ont été renversés par les Nets (109-114). Ils se sont inclinés au Wells Fargo Center face à Brooklyn de Kevin Durant, qui venaient de perdre devant Milwaukee. Alors qu’il a mené sur les trois premiers quart-temps, Philadelphie s’est écroulé sur la fin de match. Les Hommes de Doc Rivers vont scorer un point en 6 minutes (un petit lancer de Seth Curry). Présent, Georges Niang s’est distingué avec cinq points en 13 minutes.

Deux jours après leur revers face aux Nets, les Sixers ont repris le chemin de la victoire face aux Thunder d’Oklahoma City (115-103). George Niang a conclu cette rencontre avec 12 points en 20 minutes. Après un large écart à la pause, le Sénégalo-américain et ses coéquipiers ont conclu cette rencontre par le score de 115 à 103. Avec 20 minutes disputées dans cette rencontre, George Niang a aussi assuré 2 rebonds et 3 passes décisives.

Pour leur quatrième match de la saison, George Niang et les Sixers ont quitté New York avec une défaite logique (112-99). Les Knicks ont ainsi mis fin à une série de 15 matchs sans succès face à Philadelphie. Pour les Sixers, la réussite n’était pas au rendez-vous et ce n’était pas Embiid, déconcentré dans ce match, qui va mener la troupe. Avec 13 points inscrits en 22 minutes de jeu, 3 rebonds et 1 passe décisive, George Niang a fait son match mais était impuissant face à aux Knicks qui sortaient d’une défaite à Orlando. Les Sixers recevront les Pistons pour leur prochaine rencontre et devront reprendre leur lancée en ce début de saison en dents de scie.

Gorgui et les Hawks se montrent ambitieux dès leurs débuts (3/4)

Une première de rêve pour les Hawks, de cauchemar pour leurs adversaires, les Mavericks. Hyper solides défensivement, à l’image de Gorgui Dieng (6 rebonds), et appliqués en attaque (31 passes décisives pour 45 tirs convertis), les Hawks ont de quoi faire peur avec la profondeur de leur effectif. Avec 14 minutes de temps de jeu dans cette partie, le numéro 10 des Hawks, Gorgui Sy Dieng s’est bien illustré dans ce match. Il a offert deux passes décisives et conclura ce match avec 9 points alors que sa franchise remporte nettement le match (113-87).

Pour sa deuxième sortie de la saison, Atlanta n’a pas enchaîné avec une seconde victoire. Il s’est incliné devant Cleveland (95-101). Les Hawks qui ont mené le score dès le premier quart temps (27-24) n’ont pas tenu bon jusqu’à la fin pour perdre avec 6 points d’écart. A domicile, les Cavaliers ont inscrit le même nombre de points que leurs hôtes avant la pause pour lancer le duel (+28). Ils vont enfoncer le clou à la reprise avec 31 points inscrits contre 17. L’écart sera trop grand à rattraper pour Atlanta qui malgré ses 23 points inscrits contre 18 encaissés lors du dernier quart temps va perdre le match. Gorgui Sy Dieng a disputé 19 minutes durant ce match où il compte 5 points, 8 rebonds et 1e passe décisive.

Le Sénégalais et ses coéquipiers ont repris avec le succès après leur défaite lors du dernier match. Les Hawks sont venus à bout de leur adversaire, Detroit, en s’imposant 122-104 à domicile. Le jeune Trae Young très en forme a montré la voie aux Hawks avec 32 points et 7 passes décisives. L’international sénégalais Gorgui Sy Dieng quant à lui a pu assurer 12 rebonds et marquer 6 points en 16 minutes de jeu. Deuxième succès en trois journées pour Gorgui et ses partenaires.

Les Hawks ont enchainé avec une deuxième victoire consécutive face aux Pelicans pour leur quatrième match de la saison. Avec une dizaine de minutes pour Gorgui Sy Dieng, Atlanta s’est imposé par 102 à 99. Atlanta a su s’imposer de justesse devant les Pelicans. Trae Young a encore une fois porté les siens sur le parquet de la Nouvelle Orléans. Avec 10 minutes de jeu dans cette rencontre, le Sénégalais Gorgui Dieng n’a pas inscrit beaucoup de points dans ce match mais tout même assuré 5 rebonds et 1 panier. Prochaine étape pour les Hawks, Washington pour défier les Wizards.

Tacko Fall à la quête de ses minutes chez les Cavaliers qui montent en puissance (3/5)

Arrivé chez les Cavaliers cet été, Tacko Fall a paraphé un two-way pour évoluer en G-League et en même temps en NBA. Très adulé par sa nouvelle franchise comme lorsqu’il évolué sous les couleurs de Boston, le Sénégalais n’a toutefois joué que deux minutes et assuré 2 rebonds en 5 sorties de Cleveland jusque-là. Il montera certainement en puissance au fur et à mesure que la saison s’étire chez les Cavs.

