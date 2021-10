Dans une anecdote racontée par le journaliste italien, Valter De Maggio, Kalidou Koulibaly a confié son amour pour Naples et son admiration pour le FC Barcelone, le Real Madrid et Manchester City, en fermant la porte à la Juventus.

L’actuel capitaine de l’Equipe Nationale du Sénégal, arrivé à Naples en 2014 en provenance de Genk (D1 Belgique), réalise depuis plus six ans de très belles performances dans le football transalpin. Très souvent convoité par les plus grosses cylindrées européennes, le défenseur de 30 ans est toujours resté attacher au Napoli mais pour une simple et bonne raison.

En effet, selon une anecdote dévoilée par le journaliste italien, Valter De Maggio, sur Radio Goal, une émission diffusée sur les fréquences de Kiss Kiss Napoli, l’international sénégalais a révélé ne jamais vouloir partir de Naples pour un autre club italien. Cela dit donc qu’il ne portera jamais les couleurs de la Juventus. « Moi à la Juventus ? T’es fou ? Je n’irais jamais jouer dans un autre club italien. je ne pourrais pas trahir les supporters de Naples. », aurait indiqué Koulibaly.

Cependant, l’ancien joueur du FC Metz ne serait pas insensible à l’idée de quitter Naples pour une autre formation européenne. En effet, toujours d’après De Maggio, Kalidou Koulibaly a confié rêver du Barça, du Real Madrid ou de Manchester City. « Si je décidais de quitter Naples je ne le ferais que pour deux, maximum trois clubs dans le monde. Je parle du Manchester City de Guardiola, du Real Madrid et du FC Barcelone », aurait t-il insisté.

De quoi lancer un peu plus les spéculations sur l’avenir du « Comandante », sous contrat jusqu’en juin 2023 avec Naples. L’été dernier, comme souvent d’ailleurs, Kalidou Koulibaly était annoncé un peu partout en Europe. Le Paris Saint-Germain, Liverpool entres autres, et même le FC Barcelone, le Real Madrid et Manchester City, sont venus aux renseignements du natif de Saint-Dié-des-Vosges ces derniers mois, qui ses motifs de rester à Naples ne devrait plus faire débat.

wiwsport.com