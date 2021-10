On connait désormais les 12 Lions qui vont représenter le Sénégal au tournoi intercontinental de Dubai (2-6 novembre).

Gracié par la FSF, Jean Ninou Diatta retrouve l’effectif et va disputer cette compétition que le Sénégal va jouer pour la première fois. Tandis que l’attaquant Babacar Fall est absent de la liste.

Voici la liste des joueurs convoqués et leurs clubs

AL SEYNI NDIAYE (Vision Sport de Dakar)



(Vision Sport de Dakar) SEYDINA ISSA DIAGNE (Yoff Beach Soccer)

(Yoff Beach Soccer) MAMADOU SYLLA (Jaraaf de Dakar)

(Jaraaf de Dakar) JEAN NINOU DIATTA ( Golf Beach Soccer)

Golf Beach Soccer) PAPE MAR BOYE (Galaxie Beach Soccer)

(Galaxie Beach Soccer) SERIGNE FALLOU MBOUP (Kawsara Beach Soccer de Dakar)

(Kawsara Beach Soccer de Dakar) AMAR SAMB (Ngor Almadies Beach Soccer)

(Ngor Almadies Beach Soccer) MAMOUR DIAGNE (Yoff Beach Soccer)

(Yoff Beach Soccer) RAOUL MENDY (Mamelles Beach Soccer)

(Mamelles Beach Soccer) SEYDINA THIOUB (Kawsara Beach Soccer)

(Kawsara Beach Soccer) SEYDINA MANDIONE DIAGNE (Jaraaf de Dakar)

(Jaraaf de Dakar) SEYDINA SAMB (APLN Dakar)

Notons que le Sénégal participe pour la première fois à cette compétition. Et loge dans le groupe A avec le pays hôte, les Emirats arabes unis, le Portugal et l’Espagne.

En dehors de la compétition, l’équipe nationale sera présente au Beach Soccer Stars, un gala qui honore les meilleurs joueurs de l’année 2021. 5 Lions font partie de la short-list des 100 nominés dont le gardien qui fait aussi partie du trio des gardiens de but en lice pour le trophée meilleur gardien. Le but de Jean Ninou Diatta inscrit lors de la rencontre face à la Suisse (match 3e place) est aussi nominé pour le prix du plus beau but de la coupe du monde Russie 2021.

wiwsport.com