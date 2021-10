Moins déçu que ses plus nombreux fans pour son absence sur la liste des nominés au Ballon d’Or 2021, Edouard Mendy vise désormais le Trophée Yachine.

Edouard Mendy estime que son absence de la liste des nominés au Ballon d’Or doit consisté à plus motivation. Le portier international sénégalais, invité mercredi de l’émission «Rothen s’enflamme» sur RMC SPORT a encore répondu à cette absence que beaucoup considère comme un scandale voire même une injustice.

« Honnêtement, c’est quelque chose qui me motive, qui me pousse à continuer à gagner des titres avec mon club, à être performance en sélection. C’est quelque chose sur quoi je ne m’attarde pas. C’est fait, il faut aller de l’avant », a fait savoir l’ancien joueur du Stade de Reims et du Stade Rennais.

Auteur d’un excellent début de saison (12 matchs, 5 buts encaissés, 7 clean-sheets), Edouard Mendy confirme sa première campagne avec Chelsea. Nommé parmi les prétendants au Trophée Yachine, qui récompense uniquement les gardiens, le Sénégalais croit en ses chances de sacre.

« La saison que j’ai faite à Chelsea d’un point de vue personnel et collectif me permet d’envisager ce trophée. Mais ce sont des personnes qui votent, qui décident. Il faudra respecter leur décision », a-t-il humblement estimé. Il prétend ce trophée devant Thibaut Courtois, Ederson, Samir Handanovic, Emiliano Martinez, Keylor Navas, Manuel Neuer, Jan Oblak, Kasper Schmeichel.

🎙 "C'est quelque chose qui me motive. Il faut aller de l'avant." 🧤 Invité de Rothen s'enflamme, Edouard Mendy, vainqueur de la Ligue des champions et parmi les meilleurs gardiens du monde, réagit sur RMC au fait de ne même pas être nommé dans les 30 pour le Ballon d'or. pic.twitter.com/UOTFOr0uZO — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) October 27, 2021

