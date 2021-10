La proclamation officielle des résultats des Championnats du monde en ligne de taos (démonstration techniques) en kung-fu wu shu se fera ce mercredi 28 octobre au 5 novembre prochain. La compétition, elle, s’est faite durant la semaine écoulée avec cinq Lions en lice.

E principe, les Championnats du monde de « taolus » édition 2021, devaient se dérouler dans la ville américaine de Dallas mais avec la pandémie de la Covid 19, la compétition a été maintenue à la même période mais en format virtuel. Elle a ainsi vu la participation d’un millier d’athlètes issus de 65 pays dont cinq sénégalais.

En guise de préparation, les cinq Lions inscrits à ces joutes mondiaux en ligne de « taolus » ont bénéficiés d’une semaine d’externat et d’un internat de six jours. C’était sous la supervision du coach national Shifu Babacar Samb et DTN Shifu Mamadou Fall dit « Doudou ».

