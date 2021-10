Dans le choc du week-end en Super League de Grèce, l’Olympiacos l’a emporté 2 à 1 contre le PAOK Salonique.

Invaincu en Championnat cette saison, l’Olympiacos de Pape Abou Cissé et d’Ousseynou Ba a poursuivi sa lancée dimanche, lors de la 7e journée du Championnat de Première Division de Grèce. Sur sa pelouse, Le Pirée, qui venait de perdre en Europa League contre Frankfurt, a pris le meilleur sur le PAOK pour rester en tête du classement.

Les hommes de Pedro Martins ont fait la différence en première période grâce à des réalisations d’Aguibou Camara (22e) et Giorgos Masouras (31e), alors que Thomas Murg (81e) avait réduit la marque. Avec ce résultat, l’Olympiacos garde la première place, avec un points d’avance sur AEK (2e) et quatre sur le PAOK (3e) et Volos (4e).

wiwsport.com