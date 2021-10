Après deux belles victoires, l’Olympiacos s’est incliné, ce jeudi soir, sur la pelouse de l’Eintracht Francfort (1-3), à l’occasion de la 3e journée de Ligue Europa.

Leader du groupe avant de s’engager dans cette troisième journée de la phase de groupe de Ligue Europa, l’Olympiacos a perdu sa première place. Ce jeudi soir, au Deutsche Bank Park, Le Pirée n’a eu aucune chance devant une équipe de Francfort très en réussite.

Le Pirée a été surpris à la 26e minute suite à un penalty commis par Pape Abou Cissé sur Rafael Santos Borré. A la retombée d’une action, le défenseur international sénégalais fauchait l’attaquant colombien, qui se faisait justice lui-même et ouvrait la marque (26e).

Les Hommes de Pedro Martins ne tarderont pas néanmoins à réagir puisque l’attaquant marocain, Youssef El Arabi remettait les pendules à l’heure sur penalty à la 30e minute. Mais une nouvelle erreur de la défense grecque permettait aux locaux de reprendre l’avantage grâce à Almamy Touré (45e+3).

Sans pourtant démérité ni subir en défense, l’Olympiacos va concéder un nouveau but cette fois-ci marquait par Daichi Kamada (59e). 3-1 score final pour l’Eintracht Francfort, qui prend les commandes de la Poule D avec sept points, alors que l’Olympiacos arrive à a deuxième position avec six points devant Fenerbahçe (3e, 2 points) et le Royal Antwerp (4e, 1 point).

wiwsport.com