Un nouveau but du jeune attaquant sénégalais a permis à Courtrai de s’imposer (1-0), ce samedi, contre Oostende, lors de la 12e journée de Jupiler Pro League.

Quand un Gueye en cache un autre. Dans un duel d’attaquants sénégalais à l’occasion de la 12e journée du Championnat de Première Division de Belgique, Pape Habib Gueye a remporté la partie contre Makhtar Gueye. Alors que ce dernier est auteur de huit buts en Championnat cette saison, il n’est pas parvenu à trouver la faille ce samedi soir au Stade des Éperons d’Or

Dans cette partie, La première période se terminera sur un but de Gueye – non pas Makhtar mais bien Pape, le Courtraisien de 22 ans, qui s’offrira au passage son quatrième but de la saison (43e, 1-0). En seconde période, le même Gueye manquait quelques occasions de faire la différence et le break, mais cela n’empêchera pas son équipe de l’emportait.

Avec ce résultat, Courtai remonte à la septième place du classement, soit à une place pour les Play-offs 2, avec 18 points. Au passage, les partenaires de Pape Habib Gueye dépasse ceux de Makhtar Gueye, qui stagnent à la 9e position avec 17 points.

⏱ | FT Heel wat kansen voor de Kerels, maar uiteindelijk een zuinige zege 💪 ➡️ Matchverslag https://t.co/lLOwOLrQ9b 1️⃣-0️⃣ | #KVKKVO pic.twitter.com/xJSFDHykDy — KV Kortrijk (@kvkofficieel) October 23, 2021

