En juillet passé, en fin de saison, la Linguère qui avait déjà assuré la montée, avait aussi raté l’occasion de remporter le titre de Champion de la Ligue 2. En effet, lors de la rencontre avec Keur Madior, le club saint-louisien s’est déplacé sans les licences des joueurs. Déclaré forfait, il n’avait pas disputé la rencontre, perdant sur tapis vert (2-0).

Il a fallu attendre le mois d’octobre pour voir un communiqué de la LSFP trancher sur la question. Parvenu à notre rédaction cette nuit, il informe de la décision de l’instance de rejouer ce match. La missive revient sur les faits statuant le forfait de la Linguère. L’arbitre et le commissaire du match ont justifié leur décision par l’absence de licences, qu’ils doivent vérifier avant le début de la rencontre. Ces deux personnes ont été entendus par la commission de discipline pour des renseignements sur la procédure.

Ainsi, il a été constaté qu’ils n’ont pas réclamé d’autres papiers possibles comme les cartes d’identité, les passeports pour procéder à l’identification des joueurs sur place. S’appuyant sur les articles 18 al 3 DPRFP et 124 RGFSF, la commission estime qu’une partie importante de la vérification n’a pas été faite et estime que « le forfait n’est pas fondé, pour non-respect des indication réglementaires et de ce fait, le match est à rejouer après reprogrammation par la LSFP »

Une décision qui risque de chambouler les plans d’un autre club. Le forfait de la Linguère à l’époque avait fait de Guédiawaye Football club, le champion de la ligue 2. Le titre va t’il leur être retiré? L’instance n’a pas abordé cette éventualité dans sa lettre d’information.

