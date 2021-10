Nommé fraichement à la tête de l’équipe masculine du Sénégal, le technicien français, Frédéric Bougeant a publié une liste de 18 Lions pour la CAN 2022 au Maroc.

Dans le cadre de la relance de la sélection masculine et en vue de la participation à la CAN Hommes de janvier 2022, la FSH en collaboration avec la direction technique nationale a mis fin à la collaboration avec l’entraineur Djiby Diagne et a nommé Frédéric Bougeant comme manager de l’équipe nationale A hommes du Sénégal.

Fred Bougeant convoque 18 joueurs pour disputer le 1er stage en guise de la préparation du CAN 2022 au Maroc .Les Lions seront en rassemblement du 1er au 6 novembre à Cherbourg, nous informe Hand221 sur sa page Facebook.



wiwsport.com