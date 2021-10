La FIFA a mis à jour son classement des nations hier, jeudi 21 octobre 2021. Le Sénégal, 20ème de la liste mondiale, est toujours à la tête de l’Afrique et égale le record de la Côte d’Ivoire.

A cette date du 21 octobre 2021 d’hier, l’instance dirigeante du football mondial, la FIFA, a mis à jour son classement des sélections nationales. La Belgique domine toujours les débats et reste en haut du classement suivi du Brésil, de la France, l’Italie et l’Angleterre qui complètent le Top 5. La première nation africaine à faire figure dans ce classement est, sans surprise, le Sénégal occupant la 20ème place mondiale devant le Chili (21ème).

Ainsi, le Sénégal vient d’égaler le record de longévité à la tête du classement africain, auparavant détenu par la Côte d’Ivoire à elle seule. La FIFA, en publiant le classement dans la matinée d’hier, confirme le Sénégal comme première nation africaine depuis le 29 novembre de l’année 2018. Date depuis laquelle le pays des Lions de la Téranga a maintenu sa position de leader pour arriver à 35 mois tout comme la Côte d’Ivoire l’avait effectué du 29 juin 2011 au 8 mai 2014.

Un record que le Sénégal pourrait exclusivement détenir en maintenant son invincibilité en éliminatoires du Mondial de 2022 avec ses prochaines rencontres contre le Togo et le Congo respectivement les 11 et 14 novembre 2021. Ainsi, Aliou Cissé et ses lions seraient à la tête du continent africain pour une durée de 36 mois, soit 3 années.

Le Top 5 de longévité à la tête du classement des nations de la CAF comprend cinq grands pays de football du continent africain. Classé du plus petit au plus grand en termes de temps passé à la 1ère place du Classement FIFA Masculin de la zone Afrique, on obtient la liste suivante :

Nigéria : 30 mois (du 31/12/1992 au 13/06/1995)

Cameroun : 31 mois (du 13/02/2002 au 01/09/2004)

Maroc : 33 mois (du 14/05/1997 au 19/01/2000)

Côte d’Ivoire : 35 mois (du 29/06/2011 au 08/05/2014)

Sénégal : 35 mois (du 29/11/2018 à aujourd’hui)

Rappelons que le Sénégal, avant cette série, a été premier au classement du 24 novembre 2016 au 12 janvier 2017 pour la première fois, puis du 23 novembre 2017 au 21 décembre 2017 et le 1er juillet de l’année 2018.

wiwsport.com