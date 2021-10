Le gardien des Lions du Beach Soccer Al Seyni Ndiaye, nominé pour le prix du meilleur gardien mondial de l’année, a été retenu dans le Top 3.

A la clôture des votes des entraîneurs de Beach Soccer et des capitaines des équipes nationales pour le titre de meilleur gardien de but en 2021, trois noms sont retenus. Celui du gardien des actuels champions d’Afrique, Al Seyni Ndiaye, figure dans cette short-list.

Le capitaine des Lions du football de sable est bien parti pour remporter le titre de meilleur gardien mondial de l’année. Faisant auparavant partie des 12 nominés, Al Seyni Ndiaye vient d’être annoncé dans le Final Three, les trois gardiens finalement retenus pour concourir à ce titre qui sera décerné le 6 novembre à Dubaï lors du Beach Soccer Stars de cette année 2021. L’annonce faite sur le site du Beach Soccer Worldwide (BSWW), fédération mondiale du beach soccer, met en concurrence Stanislav Kosharnyi et Eliott Mounoud en plus du portier sénégalais.

Al Senyi devient le premier joueur africain à être nominé parmi les trois derniers gardiens de but. Sa performance spectaculaire lors de la Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA a permis au Sénégal de terminer à une quatrième position record du championnat du monde. Il a remporté la Coupe d’Afrique des Nations de Beach Soccer à six reprises et a également été nommé meilleur gardien de but de la compétition à six reprises.

wiwsport.com