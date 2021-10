La rumeur avait commencé lors de sa démission à la tête de la sélection nationale féminine, il y’a quelques mois. Frédéric Bougeant est nommé entraineur de l’équipe nationale masculine.

Selon un communiqué de la fédération sénégalaise de Handball parvenu à notre rédaction, l’instance informe de la nomination du technicien Français à la tête de la sélection des Lions. « Dans le cadre de la relance de la sélection masculine et en vue de la participation à la CAN Hommes de janvier 2022, la FSH en collaboration avec la direction technique nationale a mis fin à la collaboration avec l’entraineur Djiby Diagne et a nommé Frederic Bougeant comme manager de l’équipe nationale A hommes du Sénégal » peut -on lire sur la lettre d’information.

La fédération informe que le nouveau manager va publier une liste de joueurs devant participer à un stage d’une semaine qui aura lieu à Cherbourg (France) du 1er au 6 octobre prochain.

Rappelons que Fred Bougeant tenait les rênes de la sélection féminine depuis 2016. Il a réussit de bonnes notes sans gagner de trophée : 3 coupes d’Afrique disputées et une coupe du monde (une qualification historique). La FSH lui confie cette fois-ci une tanière en reconstruction. Depuis 1974 (médaille de bronze), les Lions ne parviennent pas à monter sur le podium.

wiwsport.com