Déjà adopté par le public des Cleveland Cavaliers, l’intérieur Tacko Fall va y commencer la saison. Des informations rapportent que le Sénégalais, qui avait été signé pour le training camp, a décroché un two-way contract. Il pourra donc jouer au maximum 50 matchs avec les Cavaliers et il devrait passer du temps en G-League dans l’équipe affiliée du Charge de Canton.

The Cleveland Cavaliers are signing 7-foot-6 center Tacko Fall to a two-way contract, sources tell @TheAthletic @Stadium. Fall earned deal out of Cavaliers training camp.

— Shams Charania (@ShamsCharania) October 16, 2021