Hier samedi, à l’occasion de la 8e journée de Premier League, Edouard Mendy a tout simplement, une fois encore, été éblouissant pour permettre à Chelsea de se sortir du piège tendu par Brentford. Le portier international sénégalais a terminé la rencontre avec des arrêts monumentaux qui ont finalement permis aux Blues de s’imposer (1-0).

Déjà bouillonnant lors de la saison dernière après laquelle il a été élu meilleur gardien de Ligue des Champions, mais aussi nommé sur la liste des dix portiers qui convoitent le Trophée Yachine, Edouard Mendy réussit donc parfaitement sa deuxième campagne à Stamford Bridge. Quoi de mieux pour faire rêver les supporters de l’Equipe Nationale du Sénégal ?

Ce n’est pas Demba Ba qui s’en plaindra. L’ancien international sénégalais (36 ans, 22 sélections, 4 buts) estime qu’Edouard Mendy est tout ce dont nécessitaient les Lions pour décrocher enfin le trophée à la CAN. « Je suppose que c’était l’une des dernières pièces manquantes pour le Sénégal pour remporter la Coupe d’Afrique des Nations », s’éclate Demba Ba sur son compte Twitter juste après le match Brentford – Chelsea.

I guess that was one of the last piece missing for Senegal 🇸🇳 to win Africa Cup of Nation. #Mendy @ChelseaFC pic.twitter.com/yEXZUSvdRt

— Demba Ba (@dembabafoot) October 16, 2021