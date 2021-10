À l’arrachée, Sheffield United a retrouvé la victoire en Championship samedi face à Stoke City. Les Blades se sont appuyés en partie sur Lys Mousset pour renverser les Potters (2-1).

Après une entame de Championnat complètement ratée, Sheffield United avait retrouvé des couleurs à partir de la 5e journée en enchainant 5 matchs sans défaite en Championship avant de retomber dans ses travers lors des deux dernières journées où les Blades s’étaient inclinés devant Middlesbrough et Bournemouth. Mais ce samedi, les Hommes de Slaviša Jokanović ont pu se reprendre en dominant Stoke City (2-1).

Lys Mousset sonne la remontada et son retour

Très entreprenant, Stoke City a ouvert le score de la rencontre à la 55e minute par l’intermédiaire de Jacob Brown. Mais les nouveaux partenaires d’Abdallah Sima, absent pour blessure, ont laissé des espaces dans les dernières minutes ce qui a profité à Sheffield United. Rentré à la 67e minute de jeu, Lys Mousset Mendy égalisait à dix minutes de la fin après un service de David McGoldrick (80e), avant que McGoldrick ne signe la victoire (2-1 , 83e).

Blessé après la première journée de Championnat, l’attaquant franco-sénégalais de 25 ans, Lys Mousset, qui avait effectué son retour à la compétition avant la trêve internationale, marquait pour cette occasion son premier but avec Sheffield pour la première fois depuis plus d’un an. La dernière réalisation du natif de Montivilliers remontait à la 32e journée de la saison 2019-2020 de Premier League face à Tottenham.

Très peu utilisé par Chris Wilder, Lys Mousset n’a disputé que 13 rencontres (toutes compétitions confondues la saison dernière). Le départ de l’entraineur anglais et l’arrivée du Serbe, Slaviša Jokanović, en mai dernier, a redonné des couleurs au joueur formé au Havre AC. Et grâce à son but et cette victoire, Sheffield United remonte à la 13e place de Championship, à cinq unités des barrages.

All 3 points for ‘Dem Blades’. 💪 pic.twitter.com/jFqMAy4oAF — Sheffield United (@SheffieldUnited) October 16, 2021

