Avec Fodé Ballo-Touré titulaire en l’absence de Théo Hernandez, les hommes de Stefano Pioli ont souffert en première période, rentrant logiquement aux vestiaires avec deux buts de retard, œuvre de Gianluca Caprari (9e) puis Antonin Barak sur penalty (24e). Mais ils sont parvenus à remonter au score, d’abord par Olivier Giroud, qui a réduit le score d’une tête croisée (58e).

Puis Franck Kessié a égalisé sur un penalty (76e) obtenu après recours à la VAR par Samu Castillejo, et le défenseur de l’Hellas Koray Günter a donné l’avantage aux Milanais en marquant contre son camp (78e) sur un centre de Castillejo. Au classement, Milan (22 pts) prend la tête, avec un point de plus que Naples qui reçoit le Torino dimanche.

