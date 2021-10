Il est clair que Matar Ba, le ministre des Sports n’y va pas par quatre chemins quand il s’agit de parler de l’objectif précis de la prochaine Can. Comme la répétition est pédagogique, le patron du sport est obligé de se répéter pour faire comprendre à Aliou Cissé et ses hommes que gagner cette compétition au Cameroun reste une ambition majeure pour le peuple sénégalais.

Il ne peut y avoir de polémique certes, mais l’entraîneur national du Sénégal, Aliou Cissé croit dur comme fer que « remporter la Coupe d’Afrique des Nations ne se décrète pas ». Qu’il « ne voit pas un seul entraîneur signer un contrat pour aller gagner » or son patron, Matar BA qui a longtemps affirmé avoir assigné à l’équipe nationale et son entraîneur de remporter la prochaine édition du plus grand trophée du continent Africain reste dans cette mouvance. Dans un entretien avec nos confrères du journal l’Observateur, exploité par wiwsport Matar Ba persiste et signe que remporter la victoire finale de la prochaine joute continentale figure bel et bien parmi les attentes fixées par le ministère.

Nous ne parlons pas de décret, mais d’objectif

« Aliou Cissé est un agent de la fédération payé par l’État du Sénégal. Il a parlé en tant que technicien, avec beaucoup d’humilité, gagner une Can ne se décrète pas oui, mais nous ne parlons pas de décret, mais d’objectif. L’objectif légitime du Sénégal aujourd’hui, c’est de gagner la Coupe d’Afrique des Nations. Que ça soit dans le contrat ou ailleurs, les objectifs majeurs, c’est de gagner cette Can et se qualifier pour la Coupe du monde. Ce sont des objectifs fixés dans le contrat de Aliou Cissé que j’ai approuvé.

Ce sont des objectifs fixés dans le contrat de Aliou Cissé que j’ai approuvé

Le contrat s’inscrit dans la continuité parce qu’il n’y a pas de changement majeur et les objectifs, on les a juste rappelés et fixés. Je sais que Aliou Cissé travaille pour gagner la Coupe d’Afrique, il ne peut pas en être autrement. Je me réjouis d’avoir entendu des joueurs, dont Edouard Mendy, dire que si on ne gagne pas la Can, c’est un échec. Il n’y a donc pas possibilité d’installer une polémique entre un ministre des Sports et un entraîneur national. Je rappelle tout simplement l’ambition du peuple sénégalais qui est normale parce que basée sur des critères légitimes. Si on n’avait pas une belle équipe comme ça, on n’aurait peut-être pas ces objectifs. Mais aujourd’hui, tout le monde sait que le Sénégal a une équipe qui peut remporter la Coupe d’Afrique ».

Nommé sélectionneur des Lions du Sénégal depuis mars 2015, Aliou Cissé a récemment prolongé son bail jusqu’en 2023 avec des objectifs plus que clairs : La Can et une troisième participation au mondial.

wiwsport.com