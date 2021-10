Le débat sur le nouveau contrat d’Aliou Cissé est loin de connaître son épilogue, bien qu’il ait apporté quelques détails sur ce nouveau bail en marge de la conférence de presse de publication de sa liste de 25 joueurs. Y’aurait-il des objectifs clairs assignés au sélectionneur pour les prochaines échéances ?

Oui, des objectifs ont bien été fixés au coach des Lions. Si Aliou Cissé a préféré snober le sacre à la prochaine CAN, comme l’objectif majeur de son nouveau contrat sur le banc des Lions comme l’entend la FSF, en abordant les contours de son contrat, il existe certains scenarios qui se cachent derrière ce nouveau bail qui prolonge l’aventure du sélectionneur national à la tête de la Tanière.

En effet, le président de la Fédération Sénégalaise de Football, Me Augustin s’exprimant sur le nouveau contrat d’Aliou Cissé, a fait savoir que les objectifs n’avaient pas changé par rapport à la dernière Coupe d’Afrique où les Lions s’étaient inclinés en finale face à l’Algérie. « L’objectif qu’on lui a fixé pour la CAN au Cameroun n’a pas changé. La qualification pour la Coupe du monde 2022 fait partie aussi des objectifs… », a martelé Me Augustin Senghor dans des propos relayés par Senenews.

Une position que le sélectionneur national a préféré nuancer ce vendredi devant la presse alors qu’il publiait sa liste de 25 joueurs pour la double confrontation face à la Namibie comptant pour les éliminatoires de la prochaine Coupe du monde Qatar 2022. « En ce qui concerne mon nouveau contrat, je peux dire que le plus grand objectif que la Fédération m’a fixé, c’est de tout faire pour qualifier l’équipe nationale au prochain mondial. Avant ça, il y a la Coupe d’Afrique qui demeure une attente forte et légitime pour le peuple sénégalais. Pour cela l’équipe grandit bien, elle gagne en maturité et je pense que nous pouvons nourrir des espoirs… », a déclaré Aliou Cissé devant la presse.

Pour rappel, le nouveau contrat d’Aliou Cissé cours jusqu’en septembre 2023. Soit deux CAN à l’horizon (y compris la CAN 2023, prévue en Côte d’Ivoire en juin-juillet 2023) si tout se passe bien et que rien ne chamboule les plans de la FSF qui a voulu s’éviter des renégociations en y allant pour deux ans afin de couvrir toutes les compétitions en vue.

