Après le match aller gagné par les Lions sur le score de 4 buts à 1, le Sénégal et la Namibie ont disputé un match difficile et plein d’occasions cet après-midi à l’Orlando Stadium de Soweto. Encore vaincus (1-3 en faveur du Sénégal) les Brave Warriors ne se sont pas montrés timides et se sont aussi procurés beaucoup d’occasions malgré la domination des Lions.

Revivez les temps forts de ce match où Famara Diédhiou s’est offert un triplé sur un doublé de passes décisives de Sadio Mané.

🔗 Sadio Mane with 2 assists, Famara Diedhiou with 3 goals. Watch the highlights as Senegal became the 1st team to reach the third round of African #WCQ ✅@famara2001 | @FootballSenegal pic.twitter.com/3aiuDhlvl7

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) October 12, 2021