Avec de la maturité, les Lions ont encore pris le dessus sur les Brave Warriors à Soweto cet après-midi. Un triplé de Famara Diédhiou a offert la victoire aux Lions (1-3). Il a été désigné homme du match à l’unanimité.

Les hommes d’Aliou Cissé ont rendu une copie aux airs de déjà-vu. S’imposant sur le score de 3 buts à 1 mais laissant bon nombre d’observateurs sur leur faim quant à leur contenu de match. Le jeu des Lions n’a pas séduit face à la sélection namibienne. Encore une fois, la prestation collective n’était pas au rendez-vous mais comme à l’accoutumée, des individualités ont déclenché des actions pour faire trembler les filets adverses.

Le laxisme de la défense sénégalaise pour la deuxième sortie consécutive des Lions malgré deux victoires scellées (7 buts marqués et 2 encaissés) contre la Namibie. Deux buts faciles concédés par la défense des Lions avec le duo Koulibaly-Diallo mais aussi celui du milieu Gana-Kouyaté. Cet après-midi encore, le milieu de terrain du PSG a été présent pour tenter les rares sorties de balle et être au centre des actions enclenchées par la formation d’Aliou Cissé. Un collectif pauvre en animation de jeu où Kouyaté est abonné absent lors de la construction suscite le débat sur les choix de Cissé.

Sur les ailes, Ismaïla Sarr n’a pas fait son meilleur match mais été beaucoup plus disponible que Diao Baldé Keïta sur l’autre côté. Le joueur de Watford n’a pas su imposer sa vitesse et sa vivacité devant son vis-à-vis, pourtant il finira le match sur la pelouse. Keïta Baldé n’a pas existé dans cette rencontre. Avec beaucoup de pertes de balle, l’attaquant de Cagliari devra redoubler d’effort pour repasser devant Krépin Diatta dans les choix du sélectionneur national.

Famara Diédhiou, l’Homme du match

A lui seul, il a réussi à offrir la victoire de la qualification au dernier tour à l’équipe nationale. Buteur lors du match aller, à Thiès, Big FAM a vu triple aujourd’hui au stade Orlando de Soweto. Sur deux passes décisives de Sadio Mané, l’attaquant d’Alanyaspor a trouvé la marque. Pour son deuxième but, il a bénéficié d’une offrande de Saliou Ciss pour doublé la mise. Par ailleurs, Sadio Mané aura bouclé ses deux matchs avec 1 but et 4 passes décisives. Un bon bilan pour le numéro 10 des Reds.

Les notes des Lions face à la Namibie

Edouard Mendy 5

Kalidou Koulibaly 5

Abdou Diallo 5

Saliou Ciss 6,5

Bouna Sarr 5

Gana Guèye 6

Cheikhou Kouyaté 4

Sadio Mané 7

Ismaïla Sarr 5

Diao Baldé Keïta 4

Famara Diédhiou 8

