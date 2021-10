Dans 20 jours exactement, le Sénégal va participer pour la première fois à cette compétition qui regroupe les huit meilleures équipes au monde. Un tournoi pour « apprendre et progresser » avait fait savoir le coach Ngalla Sylla.

Le tirage au sort pour la 10e édition de cet événement sportif très attendu s’est déroulée aujourd’hui au siège du conseil des sports de Dubai qui organise conjointement avec le Beach Soccer Worldwide. Les huit équipes participantes ont été réparties en deux poules de 4 équipes.

GROUPE A

EAU

Portugal

Espagne

Sénégal

GROUPE B

Russie

Iran

Japon

Paraguay

La cérémonie de remise des prix à la fin de la compétition sera suivie de peu par les Beach Soccer Stars, où les meilleurs joueurs de la saison 2021 seront récompensés lors du gala étincelant.

👀 Here are the groups for the 2021 Tecnotree Intercontinental Beach Soccer Cup in Dubai 🇦🇪!#beachsoccer #dubai @tecnotree pic.twitter.com/2cJFFmQQ4O

