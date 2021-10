Malgré le refus récurrent de Naples de le céder ces dernières années, Kalidou Koulibaly a toujours la cote en Europe. Longtemps annoncé sur la sortie mais toujours resté en Série A, le capitaine des Lions se dirige déjà vers un énième mercato estival de feu.

On ne cessera pas de parler de Kalidou Koulibaly lors des fenêtres de transfert tant qu’il sera sous le maillot de Naples. Pas un mercato ne passe sans le joueur de Naples ne soit au cœur d’une bataille entre les grands clubs d’Europe. L’été dernier, le nom de Koulibaly était constamment lié au Paris Saint-Germain ou encore au Real Madrid. Si le PSG s’était montré plus enthousiaste à faire signer le défenseur sénégalais, il avait vu son offre refusé par la direction napolitaine qui en voulait pas moins 50 millions d’euros.

Depuis quelques jours, Newcastle, devenu le club de football le plus riche au monde, aurait un projet sportif ambitieux et aurait décider de venir chambouler les plans des cadors européens sur le Sénégalais. Les Magpies compteraient Kalidou Koulibaly parmi leurs priorités dès le prochain mercato hivernal. Et si le timing de leur offensive pourrait être inapproprié, ils seraient prêts à s’aligner sur les exigences de De Laurentiis à deux ans de la fin du contrat du joueur. Une situation qui risque de déclencher une vraie course entre les grands clubs, surtout réputés riches, tels que le PSG, Chelsea ou encore Manchester United qui ont toujours voulu s’offrir le défenseur.

Pour l’heure, un transfert du défenseur des Lions au mercato d’hiver semble peu probable au regard de la saison qu’est en train de réussir Naples. Les Azzuri restent sur un parcours sans faute après 7 journées de championnat avec déjà deux buts de Kalidou Koulibaly. Naples n’a certainement jamais été aussi armé pour le Scudetto et ce sacre a toujours été au centre des rêves de Koulibaly sous le maillot de Naples.

wiwsport.com