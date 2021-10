4ème lors de la dernière Coupe du Monde de Beach Soccer récemment terminée, les Lions du Sénégal de Beach Soccer prendront part à la l’Intercontinental Beach Soccer Cup organisé par le Beach Soccer Worldwide depuis 2011 à Dubaï.

Le tirage au sort de cette compétition qui regroupe 8 équipes en 2 poules A et B aura lieu demain. Les Lions, logés dans le 2ème pot, connaîtront dès demain le groupe dans lequel ils vont évoluer. Les Emirats Arabes Unis (pays organisateur) et la Russie (championne du monde) occupent respectivement les têtes des groupes A et B.