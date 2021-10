Face au FC Andorra, ce dimanche après-midi, le jeune défenseur sénégalais a disputé ses premières minutes officielles sous le maillot du Barça B.

C’est peut-être étrange, mais, officiellement, Moussa Ndiaye n’avait jusque-là joué avec la filiale du FC Barcelone. C’est finalement le cas ce dimanche après-midi. À l’occasion de la septième journée de la Primera RFEF, équivalente à la D3 d’Espagne, le jeune joueur sénégalais de 19 ans a enfin effectué sa première apparition sous la tunique du Barça B.

Transféré en août 2020 en provenance d’ASPIRE Academy et ayant effectué la saison dernière avec les U19 du Barça, le défenseur international U20 (10 sélections avec l’Equipe Nationale U20 du Sénégal) est rentré en deuxième période (67e) en lieu et place d’Arnau Solà, au poste d’arrière-latéral gauche alors. Les siens se sont imposés par 2 à 1.

Non retenu dans le groupe de l’entraineur, Sergi Barjuan, lors de la première et sixième journée, Moussa Ndiaye resté sur le banc entre la deuxième et cinquième journée. Il a donc pu assister à la troisième victoire de la saison de son équipe qui, après sept journées, occupe la septième place du classement du Groupe 2 de Primera RFEF avec onze points.

⌚️ FINAL! 🏆 J7- #PrimeraRFEFootters 💪 Barça B 🆚 FC Andorra (2-1) ⚽️ Aranda i Jutglà / Carlos Martínez 👏 Tercera victòria a la Lliga en un partit d’alt nivell, que ens situa al 7è lloc a un punt de les posicions de Play-off d’ascens! #ForçaBarça 💙❤️ pic.twitter.com/WkTvVCP2h4 — FC Barcelona B (@FCBarcelonaB) October 10, 2021

